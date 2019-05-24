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Астрономы назвали причины появления «плазменных сосисок» на Солнце

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Фото: Depositphotos
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Необычные волны на поверхности Солнца, похожие по форме на сосиски, оказались связаны с рождением нестабильностей в плазме светила и резким разгоном и торможением электронов во время мощных вспышек. Об этом заявили ученые из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия), статья которых была опубликована в журнале Nature Communications.

«Объединив данные с радиотелескопов и фотографии с зонда SDO, мы смогли показать, что плазма на Солнце может вырабатывать радиовспышки, которые похожи по своей структуре на сигналы маяка. Мы давно знали об их существовании, но только сейчас смогли детально рассмотреть их и понять, как плазма в атмосфере Солнца становится нестабильной», — рассказал исследователь Йон Карли.

Он отметил, что вспышки на Солнце возникают только в тех случаях, когда линии магнитного поля, проходящие через пятна на поверхности Солнца, внезапно разрываются и начиняют пересоединяться. В итоге энергия магнитного поля, заключенная в короне, верхнем слое атмосферы светила, начинает перетекать в его недра. Весь этот процесс сопровождается выделением огромного количества энергии, что разогревает плазму звезды на десятки миллионов градусов, а также заставляет ее расширяться и двигаться в стороны и вглубь недр, где она сталкивается с более холодными скоплениями материи Солнца.

1 марта ученые сообщили о рекордном падении активности Солнца. Тогда количество микро- и нановспышек на Солнце снизилось в десятки раз.

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