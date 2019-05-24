Медведев показал белорусскому коллеге российский лимузин Aurus

Глава правительства России Дмитрий Медведев показал премьер-министру Белоруссии Сергею Румасу новый российский лимузин представительского класса Aurus. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

В подмосковной резиденции главы правительства ранее 24 мая начались российско-белорусские переговоры в узком составе. После их завершения премьер-министры двух государств перешли в беседку для участия в переговорах в расширенном составе.

По дороге Медведев показал Румасу представительский лимузин Aurus.

В расширенном составе в переговорах принимают участие вице-премьеры и министры профильных ведомств обоих государств.

Ранее 15 мая стало известно, что в России завершились заводские испытания парадных кабриолетов Aurus.

Проект «Кортеж», в который входят и автомобили Aurus, разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства.