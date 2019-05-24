Прямой эфир

Медведев показал белорусскому коллеге российский лимузин Aurus

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава правительства России Дмитрий Медведев показал премьер-министру Белоруссии Сергею Румасу новый российский лимузин представительского класса Aurus. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Для рынка ЕС может потребоваться ребрендинг российских автомобилей

В подмосковной резиденции главы правительства ранее 24 мая начались российско-белорусские переговоры в узком составе. После их завершения премьер-министры двух государств перешли в беседку для участия в переговорах в расширенном составе.

По дороге Медведев показал Румасу представительский лимузин Aurus.

В расширенном составе в переговорах принимают участие вице-премьеры и министры профильных ведомств обоих государств.

Ранее 15 мая стало известно, что в России завершились заводские испытания парадных кабриолетов Aurus.

Проект «Кортеж», в который входят и автомобили Aurus, разрабатывается с 2013 года как платформа по созданию автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобили Aurus получат скоростные шины
Минпромторг опубликовал первые изображения кроссовера Aurus Komendant

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017