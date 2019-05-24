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Московские магазины начали продавать «Счастливые ручки для ЕГЭ»

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В магазинах Подмосковья появились шариковые ручки, которые, как утверждается на упаковке, способны повысить балл по ЕГЭ. Комплект состоит из двух пишущих предметов.

На новинку обратил внимание портал «Подмосковье сегодня». Эксперты утверждают, что производители пытаются повысить продажи на волне всеобщего тестирования и никакими чудодейственными свойствами такие ручки вовсе не обладают.

По словам директора колледжа МГИМО Марины Воробьевой, это ухищрения маркетологов, а для того чтобы удачно сдать ЕГЭ, выпускник должен пройти целую систему подготовки.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию ВЦИОМа, почти половина россиян (46%) считают, что проверка ЕГЭ независимыми экспертами повышает объективность оценки.

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