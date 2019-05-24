Штормовой ветер ожидается в Ставропольском крае

Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае в связи с ухудшением погоды. В течение двух дней ожидается сильный ветер.

По данным синоптиков, погода испортится во второй половине дня 24 мая, неблагоприятные условия ожидаются 25 мая. В течение двух суток в Ставропольском крае ожидаются ливни и грозы, возможно выпадение града. При этом ветер усилится до 25 м/с. Об этом сообщает NewsTracker.

Жителей Ставрополя просят по возможности не покидать здания. Автомобилистам рекомендовано соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Татарстане в связи с заморозками.