Штормовое предупреждение на три дня объявили в Томской области

В Томской области синоптики ожидают ухудшения погоды в течение трех дней. Штормовое предупреждение объявлено до 26 мая.

Согласно прогнозам, в регионе возможны дожди, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 23 м/с. При этом в Томской области ожидается потепление в дневные часы с 24 мая.

Неблагоприятная погода может вызвать аварии на объектах ЖКХ, падение деревьев и рекламных конструкций. Также есть риск увеличения количества ДТП. Администрация Томска рекомендует местным жителям обходить слабо закрепленные конструкции и наклоненные деревья.

В ночь на 24 мая синоптики предупреждают о возможных заморозках до –2 градусов, сообщает РИА «Томск».