Электричество отключили в населенных пунктах Иркутской области из-за ветра

Подача электроэнергии прекратилась в нескольких районах Иркутской области в связи с погодными условиями. В регионе наблюдается сильный ветер.

Профилактические отключения произошли в Черемховском, Заларинском, Ольхонском, Шелеховском, Баяндаевском районах, а также в Ангарске и Свирске. По данным энергетиков, ветер усилился до 15–20 м/с, что и стало причиной отключений. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

При усилении ветра синоптики прогнозировали ливни, грозы, а также пыльные бури.

Ранее крупное отключение электричества в связи с сильным ветром произошло под Иркутском. Без снабжения остались около 11,6 тыс. человек.