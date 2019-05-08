Прямой эфир

Электричество отключили в населенных пунктах Иркутской области из-за ветра

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подача электроэнергии прекратилась в нескольких районах Иркутской области в связи с погодными условиями. В регионе наблюдается сильный ветер.

Профилактические отключения произошли в Черемховском, Заларинском, Ольхонском, Шелеховском, Баяндаевском районах, а также в Ангарске и Свирске. По данным энергетиков, ветер усилился до 15–20 м/с, что и стало причиной отключений. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

При усилении ветра синоптики прогнозировали ливни, грозы, а также пыльные бури.

Ранее крупное отключение электричества в связи с сильным ветром произошло под Иркутском. Без снабжения остались около 11,6 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минэнерго опровергло отключение электроэнергии у 120 тыс. человек в Подмосковье
Более 11,5 тыс. человек остались без электричества под Иркутском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017