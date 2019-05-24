Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за заморозков

В Татарстане синоптики прогнозируют заморозки в выходные дни. В связи с погодными условиями объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, по ночам 25 и 26 мая температура воздуха будет опускаться до -1 градуса. Более того, на почве температура понизится до -3 градусов. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». По данным синоптиков, Татарстан оказался под влиянием северо-западного холодного антициклона. Объявлено штормовое предупреждение.

Также синоптики напоминают о сильном ветре. До вечера 24 мая порывы могут достигать 17 м/с. Местным жителям рекомендовано по возможности не выходить на улицу и отменить поездки на природу.