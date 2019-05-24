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Песков рассказал о роде занятий военных специалистов России в Конго

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские военные специалисты, которые направляются в Конго, займутся обслуживанием ранее поставленной техники, объяснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Речь идет о специалистах, которые приедут для обслуживания ранее поставленной в Конго военной техники и специмущества, как это называется», — сказал Песков.

Он отметил, что эта техника при соответствующем сервисе может еще долго эксплуатироваться в дальнейшем. Для этого туда и направлены российские специалисты.

Речь идет о бронированной технике, а также о классической и реактивной артиллерии и вертолетах.

Церемония обмена документов об отправке в Республику Конго российских военных специалистов прошла в четверг, 23 мая, в Кремле в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо.

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