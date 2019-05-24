Пожар произошел на птицефабрике под Липецком

В селе Кузьминские Отвержки Липецкой области произошел пожар на птицефабрики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар возник около полуночи в четверг, 23 мая, в металлическом ангаре, расположенном на улице Рудничной. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание за 40 минут. Ликвидировать пожар удалось только к трем часам утра, пишет Lipetskmedia.

Погибших и пострадавших в ходе происшествия нет. Точные причины возникновения огня устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора и следователи.

В ликвидации пожара были задействованы 28 человек личного состава и семь единиц техники.