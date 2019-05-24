Пожар возник на магистральном газопроводе в Пермском крае

Пожар возник на магистральном газопроводе СРТО — Урал в Пермском крае. По данным Минэнерго, горит газопровод в Чусовском районе края. Об этом утром в пятницу, 24 мая, сообщил Ситуационно-аналитический центр ведомства.

Разрыв трубы диаметром 1400 мм с возгоранием произошел в 3:45 мск на 1606-м км магистрального газопровода, передает 24 мая «Интерфакс». Обслуживает участок газопровода ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Участок 1555 - 1647 км отключили от подачи газа.

Пострадавших и последствий для потребителей нет, ведутся аварийно-восстановительные работы. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

В феврале магистральный газопровод взорвался и загорелся в районе села Троицкое Рязанской области. Взрыв произошел в 15:07 на 363-м км магистрального газопровода Петровск—Елец в Сараевском районе.