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17-24 мая в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игроки ФК «Локомотив» с главным тренером клуба Юрием Семиным (в центре) после победы над ФК «Урал» в финале Кубка России по футболу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Встреча Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Отдыхающие на набережной в «Лужниках»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Дождь в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Болельщики во время матча РФПЛ между командами ЦСКА и «Ахмат»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Показ финального эпизода сериала «Игра престолов» на стадионе «РЖД Арена»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актер Сергей Маковецкий на церемонии вручения государственных наград Владимиром Путиным в Кремле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Один из экспонатов XII Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia, которая прошла в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Участники фестиваля Comic Con в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Весна в Нескучном саду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Генеральный прогон спектакля «Нэнси» в постановке Ивана Вырыпаева на сцене театра «Современник» 
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Открытие детского центра протезирования «Хочу Ходить» в Рузском районе Подмосковья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Пресс-показ спектакля «Московский хор» на сцене Театра Маяковского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Строительство новых домов в Москве
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