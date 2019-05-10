3–10 мая в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Байкерское шоу на Воробьевых горах во время открытия мотосезона «Ночных волков»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ во время тренировочного полета экипажей ВКС над Красной площадью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Радуга над зданием МГУ в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Участники весеннего мотофестиваля наблюдают над пролетом авиации, участвующей в репетиции торжественного парада, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Автомобили скорой помощи в аэропорту Шереметьево, где совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского Амиран Ревишвили (слева направо) отвечают на вопросы журналистов у здания института, куда поступили пострадавшие в результате аварийной посадки самолета компании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Цветы в аэропорту Шереметьево в память о жертвах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Обгоревший фюзеляж самолета Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Наездница в историческом костюме на Центральном Московском ипподроме, где 5 мая открылся юбилейный 185-й скаковой сезон
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игрок ФК «Динамо» Кирилл Панченко и игрок ПФК ЦСКА Родриго Бекао в матче 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Динамо» (Москва)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Участники выступления на музыкальном международном фестивале и конкурсе акапельного пения «Московская весна A Cappella»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вертолет Ми-24 на генеральной репетиции военного парада Победы на Красной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участник волонтерской роты «Боевого Братства» во время патриотической акции «Лента победы» у Останкинской башни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф открывает памятник на территории посольства Ирана в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Игроки сборной России Евгений Малкин и Александр Овечкин на презентации состава национальной сборной в преддверии чемпионата мира по хоккею-2019 в Словакии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Российский лидер Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Футболист Александр Кокорин, признанный виновным по делу о двух драках, после оглашения приговора в Пресненском суде Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Жители Алушты на набережной города
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Бронетранспортеры «Бумеранг» с боевым модулем К-16 на военном параде на Красной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Участники акции «Бессмертный полк» в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Танк Т-34-85 на военном параде в Севастополе, посвященном 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Жители Московской области во время акции памяти «Герои нашего Подмосковья». Люди вышли на Павшинский мост и подняли над головой георгиевскую ленточку длиной 432 м, соединив два берега Москвы-реки символом объединения мира, людей, памяти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Праздничный салют на Поклонной горе, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
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