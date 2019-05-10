3–10 мая в объективе «Известий»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского Амиран Ревишвили (слева направо) отвечают на вопросы журналистов у здания института, куда поступили пострадавшие в результате аварийной посадки самолета компании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево