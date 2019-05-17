10–17 мая в объективе «Известий»

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Владимир Путин и президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль во время встречи российского главы государства с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом (на фото австрийский лидер — на первом плане справа, слева — помощник президента РФ Андрей Фурсенко)