10–17 мая в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В сборочном цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Продавцы у прилавка на Даниловском рынке в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Игровой момент в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между командами «Химки»–«Тамбов»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев в ходе пресс-конференции, посвященной открытию XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Площадка осмотра авиационной техники Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Госсекретарь США Майк Помпео (слева) и руководитель российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе визита Майка Помпео в Сочи для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Актер Анатолий Белый в спектакле «Бег», поставленном на сцене МХТ им. А.П. Чехова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (крайний слева) в ходе совещания, которое Владимир Путин провел с руководством ведомства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Один из участников конкурса поваров среди заключенных столичных СИЗО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Владимир Путин и президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль во время встречи российского главы государства с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом (на фото австрийский лидер — на первом плане справа, слева — помощник президента РФ Андрей Фурсенко)
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