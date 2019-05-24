Следователи Красноярска раскрыли убийство спустя 15 лет

В Красноярском крае удалось раскрыть преступление, совершенное в октябре 2004 года, когда неизвестный убил директора фирмы и похитил из офиса деньги. Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщили представители СКР по региону.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, мужчина зашел в офис компании «Профнастил» и не менее пяти раз ударил по голове 25-летнюю женщину, директора фирмы. Затем он похитил оттуда 70 тыс. рублей и скрылся. От полученных ранений женщина умерла в больнице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой», однако через год его приостановили, из-за того что убийца так и не был найден.

И лишь спустя 14 лет у следователей появились зацепки. Им удалось получить достаточные доказательства того, что к совершению преступления причастен 40-летний житель Красноярска, который сейчас отбывает наказание за кражу.