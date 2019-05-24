Прямой эфир

Следователи Красноярска раскрыли убийство спустя 15 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае удалось раскрыть преступление, совершенное в октябре 2004 года, когда неизвестный убил директора фирмы и похитил из офиса деньги. Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщили представители СКР по региону.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, мужчина зашел в офис компании «Профнастил» и не менее пяти раз ударил по голове 25-летнюю женщину, директора фирмы. Затем он похитил оттуда 70 тыс. рублей и скрылся. От полученных ранений женщина умерла в больнице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой», однако через год его приостановили, из-за того что убийца так и не был найден.

И лишь спустя 14 лет у следователей появились зацепки. Им удалось получить достаточные доказательства того, что к совершению преступления причастен 40-летний житель Красноярска, который сейчас отбывает наказание за кражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США казнили серийного убийцу Бобби Джо Лонга
Больного шизофренией китайца приговорили к смертной казни за убийство школьников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017