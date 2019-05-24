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Названы самые популярные книги среди пассажиров МЦД

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Посетители библиотеки в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) чаще всего выбирали книги Джоан Роулинг, Иосифа Бродского и Ю Несбе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Среди произведений Роулинг наибольшим успехов пользовалась книга «Фантастические твари и где они обитают», у Бродского — сборник стихов «Конец прекрасной эпохи», у Ю Несбе — роман «Призрак», пишет агентство городских новостей «Москва». Кроме этого, посетители интересовались произведениями Вирджинии Вулф, Владимира Набокова, Федора Достоевского, Александра Солженицына, Германа Гессе. Брали читатели и детские книги, а также произведения исторической и военной тематики.

Мобильный пункт книговыдачи в павильоне МЦД, открывшийся в тестовом режиме в рамках акции «Библионочь», проработал месяц и закрылся 23 мая. За это время его посетило свыше 750 человек, 600 из которых консультировались с сотрудниками библиотеки, а больше 150 человек брали книги на дом, пишет РИАМО. Сдать книги и получить новые можно будет в главном здании библиотеки имени Н. Некрасова, а также в других пунктах книговыдачи.

В феврале сообщалось, что в курсирующих по Московским центральным диаметрам (МЦД) поездах появится доступ к городской системе Wi-Fi.

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