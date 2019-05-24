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В Московский зоопарк привезли краснокнижного гривистого волка

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка. Об этом 24 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Хищника доставили в Москву из берлинского «Тирпарка». Пятилетний самец Фалькао должен составить пару трехлетней волчице Эмилии, которая попала в столичный зоосад из чешского Брно. Как уточняет агентство городских новостей «Москва», гривистые волки занесены в Международную красную книгу

Уточняется, что животное привезли в столицу в рамках европейской программы по сохранению популяции гривистых волков в неволе. По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, Фалькао хорошо перенес транспортировку и уже освоился на новом месте, пишет сайт kp.ru. Она отметила, что зоологам предстоит кропотливая работа по созданию семейной пары волков и получению нового потомства.

Гривистые волки встречаются в Латинской Америке, однако их популяция сокращается из-за браконьеров и уничтожения мест их обитания. В целях сохранения этих редких животных была создана европейская популяционная программа, в которой много лет участвует и Московский зоопарк.

16 мая сообщалось, что в Московском зоопарке вылупились три птенца кафрского рогатого ворона. Это был первый случай многодетности этих птиц в неволе.

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