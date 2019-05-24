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Жительницу Поморья осудили за смерть ребенка от пересоленной каши

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В Архангельской области вынесен приговор в отношении женщины, которая накормила ребенка пересоленной кашей. Двухлетний мальчик скончался в больнице.

По данным следствия, мама оставляла малыша со своей 25-летней знакомой и платила ей за содержание ребенка. Женщина неоднократно избивала мальчика ремнем. В июне 2018 года подсудимая умышленно высыпала в кашу большое количество соли и насильно накормила ребенка. С признаками отравления он был доставлен в больницу. Мальчик скончался от расстройства жизненно важных функций организма, сообщает ИА FlashNord.

Подсудимая частично признала свою вину. Она сообщила следователям, что не думала о последствиях злоупотребления поваренной солью для ребенка.

Женщину приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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