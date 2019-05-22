Ребенок лишился селезенки после падения на базе отдыха в Красноярске

Следователи начали проверку по факту происшествия с пятилетним ребенком на базе отдыха в Красноярском крае. Мальчику вырезали селезенку после падения с лестницы.

Инцидент произошел в Березовском районе. Во время отдыха на турбазе ребенок случайно упал с лестницы в домике, где проживала его семья. Сразу после происшествия мальчик не жаловался на плохое самочувствие, и родители не стали обращаться за медицинской помощью. Спустя два дня мальчика доставили в больницу Красноярска. Врачи провели операцию по удалению селезенки, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов проводят опрос родителей и сотрудников базы отдыха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.