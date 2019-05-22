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Челябинские врачи сумели «собрать» череп выпавшего из окна ребенка

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Челябинские врачи успешно провели операцию на черепе девочке из Снежинска, выпавшей из окна 7 мая. Ребенку не потребуется повторная операция.

Как сообщает сайт «Первый областной», специалисты областной детской больницы сумели собрать череп, который был разбит на пять крупных и мелких осколков. У девочки был открытый вдавленный импрессионный перелом костей свода черепа и неосложненный перелом позвоночника, рассказал заведующий отделением нейрохирургии больницы, главный детский нейрохирург регионального минздрава Герман Сафронов.

Врачи скрепили осколки черепа специальными пластинами, они должны «исчезнуть» через некоторое время. Таким образом, повторная операция ребенку не понадобится. Девочка уже ходит и играет, однако ей необходимо пройти курс реабилитации.

В середине мая сообщалось о том, что в Челябинске из окна третьего этажа выпала четырехлетняя девочка. Врачам не удалось ее спасти. По факту случившегося следователи проводят проверку.

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