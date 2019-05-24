Лаборатория «Я — Остров» проведет перформанс на Сахалине

Театральный фестиваль «Сахалинская рампа» пройдет в Южно-Сахалинске с 22 по 27 июня 2019 года. В рамках фестиваля будет работать лаборатория для молодежи «Я — Остров». Ее участники займутся исследованием темы границ, в том числе пространственных, которые помогут объяснить, в чем отличие островной жизни от материковой.

Итогом работы станет общий перформанс, который состоится в Южно-Сахалинске 27 июня. Его ключевая метафора — каждый человек является маленьким островом и одновременно частью общности, рассказали ИА SakhalinMedia в пресс-службе Чехов-цента.

Тому, кто хочет участвовать в работе лаборатории, необходимо написать небольшое эссе на тему, заявленную организаторами. Отмечается, что даже если автор не сможет принять участие в обсуждениях, его эссе включат в итоговую работу.

Ранее сообщалось, что театральные коллективы примут участие в масштабном фестивале театров в Хабаровске, который запланирован на осень 2019 года.