Южно-Сахалинск потратит на проект генплана 148 млн рублей

Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска ищет подрядчика, который проведет научно-исследовательскую работу по созданию градостроительного планирования. Из муниципального бюджета выделили 148,15 млн рублей.

Работа включает создание цифровой основы на территорию городского округа по материалам космической съемки или аэрофотосъемки, исследование предпочтений населения в области градостроительного развития и подготовку проекта стратегии пространственного развития городского округа, сообщает ИА SakhalinMedia.

По итогам 735 дней будут организованы публичные слушания для обсуждения проекта генерального плана, Правил землепользования и застройки Южно-Сахалинска с населением. Кроме того, жители городского округа смогут ознакомиться с проектами с помощью интерактивной карты, которую подготовит подрядчик.