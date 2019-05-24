Гомофобию признали преступлением в Бразилии

Большинство судей Федерального верховного суда (ФВС) в Бразилии проголосовало за криминализацию гомо- и трансфобии при рассмотрении обращений секс-меньшинств.

Теперь ущемление прав по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в стране будет приравниваться к преступлениям на расовой почве, передает Globo.

Предусмотренное в таких случаях наказание может доходить до пятилетнего тюремного срока.

Ранее был одобрен законопроект о криминализации подобных нарушений. Однако исключение было сделано для храмов. Парламентарии объяснили это необходимостью соблюдения свободы вероисповедования, поскольку некоторые религии считают однополые отношения греховными.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в шотландских школах будут проводить уроки о правах лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ).