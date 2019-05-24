Собака провалилась в битумное болото в Биробиджане

В Биробиджане в битумное болото провалилась крупная собака, весом более 30 кг. Животное вызволяли из гудрона сотрудники поисково-спасательного подразделения и волонтеры-зоозащитники из организации «Добрые руки».

Как рассказал ИА EAOMedia спасатель Евгений Подшивалов, на поверхности виднелись лишь нос, глаза и раскрытая пасть пса. Специалисты выложили настил из досок и применили самодельное устройство для спасения животных. Собака пыталась кусаться, извивалась, но ее все же удалось вытащить из ямы.

Пса обернули в брезент и усадили в автомобиль. Потом отмыли от ядовитого вещества, используя растительное масло. В общей сложности процесс занял три часа. И все это время собака кусалась, а когда освободилась от гудрона – попыталась сбежать.

Сейчас пес находится в приюте, зоозащитники опасаются, что у него начнется битумная интоксикация. В ближайшее время животное передадут ветеринарам.