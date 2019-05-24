Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске

Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.

«Произошло короткое замыкание в электрощитовой в детском саду №493 на проспекте Дзержинского», — сообщил источник.

Уточняется, что среди эвакуированных — 83 ребенка. Никто не пострадал, дети и персонал в настоящий момент находятся на прилегающей территории. Возгорание потушили.

11 апреля в Краснодаре из-за короткого замыкания в многоэтажном доме было эвакуировано два детских центра.