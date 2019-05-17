В здании РУДН в Москве объявлена эвакуация

Эвакуация объявлена в здании Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве. Причиной названо задымление, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Задымление произошло в здании РУДН на улице Миклухо-Маклая», — уточнил он ТАСС в пятницу, 17 мая. Из здания в настоящее время эвакуируются преподаватели и студенты. Всего выведены 1,5 тыс. человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, причина задымления выясняется.

В начале апреля из торгового центра «Экспострой» в Москве эвакуировали 230 человек. Причиной послужило задымление и короткое замыкание в электрооборудовании ТЦ,