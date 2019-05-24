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Президент Туркменистана поручил властям Ашхабада бороться с бабочками

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Alfred Schauhuber
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Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поручил принять срочные меры против распространения в Ашхабаде бабочек и других насекомых.

В ходе выступления на совещании в мэрии столицы, президент страны отметил, что из-за высокой влажности после ливней в городе появились бабочки и другие насекомые. Но местные власти не предотвратили подобное явление, подчеркнул Бердымухаммедов.

Ответственным ведомства необходимо принять срочные меры по профилактике нарушения экологических норм. «Обеспечение экологического благополучия наших городов и сел является одним из приоритетов государственной политики», — цитирует президента страны газета «Нейтральный Туркменистан».

В конце апреля президент Туркмении прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка, родившегося в первый день 2019 года. Туркменский лидер прочитал в его честь трек собственного сочинения на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Автором музыки стал его внук Керимгулы. Он аккомпанировал и подпевал.

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