Президент Туркмении написал книгу про коней и веселье

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу про лошадей. Она носит название Atda wepa-da bar, sapada (дословно «У коня есть и преданность, и веселье»).

Как пишет газета правительства «Нейтральный Туркменистан», произведение посвящено ахалтекинским скакунам. В нем туркменский лидер рассказал об истории ахалтекинцев, современном искусстве туркменского коневодства, его лучших традициях, методах тренировки и воспитания скакунов.

Отмечается, что новая книга «станет прекрасным подарком народу» по случаю Национального праздника туркменского скакуна, отмечаемого в стране в последнее воскресенье апреля.

Несмотря на плотный рабочий график, президент Туркмении написал множество книг по самой различной тематике. В его библиографии ряд произведений, посвященных кухне, коврам, музыке, пословицам, ахалтекинским скакунам, спорту, военным, МВД и т.д.

В 2017 году во второй раз победил на выборах президента с результатом 94,27%. В связи с новыми поправками в конституции Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов будет править 7 лет вместо 5 установленных ранее.

В июле 2018 года Бердымухамедов сочинил песню в стиле рэп и исполнил ее вместе с внуком. В январе сообщалось, что в Туркмении разрешили ездить только на белых автомашинах, так как этот цвет является любимым у президента.