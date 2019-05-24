Прямой эфир

Российский РД-181 увеличит грузоподъемность американской ракеты Antares

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский двигатель РД-181 производства НПО «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») после изменения режима работы позволит увеличить на тонну грузоподъемность американской ракеты-носителя Antares.

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными
Лидерами тайных заказов стали Управление дорожно-мостового строительства, Московский метрополитен и «Роскосмос»

Как сообщил «РИА Новости» в пятницу, 24 мая, источник в ракетно-космической отрасли, это может произойти уже во время следующего пуска 19 октября.

По словам собеседника агентства, до модификации «двигатель при полете ракеты сквозь зону максимального скоростного напора уменьшал свою тягу до 55% от номинальной».

14 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что ракетно-космическая промышленность США зависит от оборудования российского производства, поэтому американская сторона не станет вводить санкции против ракетных двигателей РД-180.

3 апреля в ходе слушаний в палате представителей конгресса глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что Соединенные Штаты прекратят закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

В США используют РД-180 с 1997 года. Попытки создать собственные аналоги пока терпят крах. В 2015 году из-за обострения кризиса в американо-российских отношениях Конгресс запретил закупки этих комплектующих, однако позже снял ограничение из-за невозможности найти им замену.

С того момента США было поставлено 17 ракетных двигателей. Кроме того, в период с 2019 по 2020 год американские ВВС получат еще девять РД-181.

«Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса
Рогозин назвал сроки высадки на Луну первого россиянина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017