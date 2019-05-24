Российский РД-181 увеличит грузоподъемность американской ракеты Antares

Российский двигатель РД-181 производства НПО «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») после изменения режима работы позволит увеличить на тонну грузоподъемность американской ракеты-носителя Antares.

Как сообщил «РИА Новости» в пятницу, 24 мая, источник в ракетно-космической отрасли, это может произойти уже во время следующего пуска 19 октября.

По словам собеседника агентства, до модификации «двигатель при полете ракеты сквозь зону максимального скоростного напора уменьшал свою тягу до 55% от номинальной».

14 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что ракетно-космическая промышленность США зависит от оборудования российского производства, поэтому американская сторона не станет вводить санкции против ракетных двигателей РД-180.

3 апреля в ходе слушаний в палате представителей конгресса глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что Соединенные Штаты прекратят закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

В США используют РД-180 с 1997 года. Попытки создать собственные аналоги пока терпят крах. В 2015 году из-за обострения кризиса в американо-российских отношениях Конгресс запретил закупки этих комплектующих, однако позже снял ограничение из-за невозможности найти им замену.

С того момента США было поставлено 17 ракетных двигателей. Кроме того, в период с 2019 по 2020 год американские ВВС получат еще девять РД-181.

«Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).