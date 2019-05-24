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Виктории Нуланд отказали в российской визе

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Бывшему помощнику американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в выдаче российской визы. Об этом сообщил ТАСС в четверг, 23 мая, со ссылкой на министерство иностранных дел России

«Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках России в ответ на американские санкционные списки», — сказали в МИД РФ.

Как писала газета «Коммерсант» 23 мая, Нуланд подала документы на визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции в Москве. Мероприятие было организовано Российским советом по международным делам (РСМД), Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS) и Немецким обществом внешней политики (DGAP).

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США с сентября 2013 по январь 2017 года. Она активно участвовала в евромайдане на Украине и посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013–2014 годов.

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