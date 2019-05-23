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Россия и Конго заключили контракт на отправку российских военных специалистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия и Республика Конго заключили соглашение о направлении в африканскую республику российских военных специалистов. Контракт был подписан в Кремле в присутствии президентов стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо в четверг, 23 мая.

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал, что соглашение касается эксплуатации и обслуживания советской и российской военной техники, которая расположена в Конго. Российские специалисты отправятся в Конго для обучения местных коллег ее обслуживанию и ремонту.

Речь идет о бронированной технике, а также о классической и реактивной артиллерии и вертолетах, пишет «Федеральное агентство новостей». Также Фомин отметил, что она надежна и прослужит еще много лет на пользу обороноспособности республики.

Кроме того, Москва ожидает от Конго обращения по поставкам новой военной техники, которая ранее доказала свою эффективность, например, в Сирии.

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