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Виктории Нуланд отказали в российской визе

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Фото: Global Look Press/Yin Bogu
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Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Она внесена в черный список, составленный властями России в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций, рассказали в МИД России.

Как сообщает газета «Коммерсант», российский список нигде не опубликован в полном объеме, американские граждане часто узнают об отказе после подачи документов на визу. Въезд в Россию также запретили нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в России Майклу Макфолу.

По информации издания, Нуланд должна была принять участие в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS), проходившей в Москве 20–21 мая.

Макфолу, который был американским послом в Москве с 2011 по 2014 год, отказали во въезде в Россию с формулировкой «за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона». Дипломат выразил опасения, что Россия может начать преследовать его через Интерпол.

Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США с сентября 2013 по январь 2017 года. Она активно участвовала в событиях вокруг политического кризиса на Украине и посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013–2014 годов.

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