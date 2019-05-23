Трамп назвал Тиллерсона тупым, как камень

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу американского Госдепартамента Рекса Тиллерсона тупым, как камень, за то, что он рассказал в конгрессе о том, что президент России Владимир Путин лучше главы Белого дома подготовился к первой двусторонней встрече, которая прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Рекс Тиллерсон — человек тупой, как камень, плохо подготовленный и плохо приспособленный для должности госсекретаря. Он был уволен за то, что придумал историю, что якобы я был подготовлен к встрече в Гамбурге хуже, чем Владимир Путин», — заявил он. Трамп добавил, что не думает, что с этим согласится российский лидер.

Rex Tillerson, a man who is “dumb as a rock” and totally ill prepared and ill equipped to be Secretary of State, made up a story (he got fired) that I was out-prepared by Vladimir Putin at a meeting in Hamburg, Germany. I don’t think Putin would agree. Look how the U.S. is doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 мая 2019 г.

13 марта 2018 года Трамп уволил Тиллерсона из-за «расхождения позиций», напоминает телеканал «360». Он назначил экс-главу ЦРУ Майка Помпео на место главы внешнеполитического ведомства США.

Ранее 23 мая газета The Washington Post процитировала Тиллерсона: «Мы провели много времени, обсуждая, как Путин использовал любую возможность, чтобы продвигать, что он хотел. Была разница в подготовке, и она создавала неравное положение».