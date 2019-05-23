CNN внесло мост в Сочи в рейтинг самых впечатляющих сооружений в мире

Сочинский подвесной мост «Скайбридж» попал в рейтинг самых впечатляющих сооружений в мире. Список достопримечательностей опубликовало издание CNN Travel.

Всего в рейтинг вошли 13 сооружений, среди которых сочинский мост занял вторую строчку. Как пишет НСН, основным критерием отбора была возможность испытать на мосту острые ощущения. Кроме подвесного моста в Сочи автора рейтинга впечатлили сооружения из бамбука на Филиппинах, древний мост в Швейцарии и переправа над испанским ущельем Эль Чоро.

Как уточняет «ФедералПресс», «Скайбридж» расположен на высоте 207 м над землей, живописный вид привлекает туда туристов, а также любителей риска и прыжков с высоты. Его строительство заняло два года. По словам авторов проекта, мост способен выдержать любое стихийное бедствие, включая землетрясение.

15 мая сообщалось, что курортный сезон в Сочи откроется карнавалом 25 мая. Одним из самых необычных номеров в этом году заявлено шоу двойников. На городских улицах можно будет увидеть Майкла Джексона, Мэрилин Монро и других знаменитостей.