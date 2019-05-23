В Черногории задумались о введении штрафа за купальники в общественном месте

В Черногории могут начать штрафовать туристов на €600 за нахождение в общественном месте без футболки. Об этом 23 мая сообщила телерадиостанция Будвы.

О разработке комплекса правил поведения во время туристического сезона задумался муниципалитет курорта Будва, пользующегося наибольшей популярностью у российских туристов. По примеру соседней Хорватии, в Будве могут начать взимать с туристов штраф в размере €500 за нахождение без футболки в общественном месте. Женщинам, которые будут передвигаться через город к пляжу в одном купальнике, предлагается штрафовать на €600, пишет НСН.

«Кодекс поведения туриста» должны разработать в течение двух месяцев. Граждане также получили возможность внести свои предложения. Предположительно, в Будве могут появиться штрафы за неправильную парковку, громкую музыку, сушку белья, выброс мусора и недостаточно презентабельный вид домов, пишет ТАСС.

В конце апреля сообщалось, что теперь российские граждане смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30.