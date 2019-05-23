Три авиабомбы обезвредили в Керчи

Рабочие обнаружили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны в Керчи. Боеприпасы уничтожены на специальном полигоне.

Снаряды были идентифицированы как авиабомбы весом 2,5 кг каждая. Боеприпасы сохранили боевую готовность со времен Великой Отечественной войны, пишет ИА «Крыминформ». Взрывоопасные предметы были вывезены на специальный полигон, где их уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

После изъятия боеприпасов эксперты заново обследовали территорию на предмет наличия других снарядов.

Ранее боеприпас времен войны нашли в ходе земляных работ на территории детского сада в Керчи.