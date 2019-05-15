Бомбу времен войны нашли возле детского сада в Керчи

Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в ходе земляных работ на территории детского сада на улице Льва Толстого в Керчи, сообщило крымское управление МЧС.

Прибывшая на место группа разминирования специального морского отряда определила, что это авиабомба АО-10. Опасную находку уничтожили на полигоне. Как напоминает RostovGazeta, ранее в Шахтах Ростовской области при разборе металла обнаружили авиационную бомбу времен ВОВ.

В конце апреля бомба времен войны 1941–1945 годов была найдена рабочими при строительстве железнодорожных путей в Крыму. Снаряд весом 100 кг находился в грунте на глубине 3 м. Всего с начала 2019 года специалисты ликвидировали уже 126 снарядов на полуострове.