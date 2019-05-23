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Программу досуга для школьников на лето разработали в Севастополе

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Департамент образования и науки Севастополя подготовил программу детского досуга на время каникул. Ребята, оставшиеся в городе, смогут посещать «летние школы» или работать.

Всего в Севастополе откроется 39 «летних школ», которые будут работать на базе общеобразовательных школ или учреждений дополнительного образования. Дети смогут найти занятия по интересам, только на июнь запланировано 135 программ. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Кроме того, старшим школьникам предложат почти 2 тыс. мест для трудоустройства. О своем намерении устроиться на работу ребята должны заявить в школе или в территориальном органе социальной защиты.

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