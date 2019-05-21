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Медицинские классы для школьников сформировали в Липецкой области

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В Липецкой области запускают обновленную систему подготовки врачей. Медицинские классы открылись в трех школах Липецка.

Инициатива реализована совместно Воронежским медицинским университетом и управлением здравоохранения Липецкой области. Классы начинают работу в трех школах. Учеников будут готовить к поступлению в медицинский вуз, сообщает ИА «Абирег».

В дальнейшем планируется открытие медицинских классов в школах районных центров. По мнению врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, подготовку кадров необходимо начинать как можно раньше.

Всего в регионе на текущий момент существует 230 вакансий для врачей. В различных вузах обучаются почти 500 человек.

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