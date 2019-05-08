Центр культуры и досуга отремонтируют в Тамбове за 3 млн рублей

Жители Тамбова попросили отремонтировать культурно-досуговый центр «Мир». По их словам, здание находится в ужасном состоянии. «Естественно, никто не будет посещать никакие кружки, когда всё в таком виде. Очень прискорбно», — говорится в обращении на сайте губернатора «Прямая линия».

В 2019 году на ремонт здания выделили 2,8 млн рублей. Еще 200 тыс. рублей были получены от платных услуг, предоставляемых учреждением. Обновление фасада и входа запланировано на школьные каникулы, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Напомним, в поселке городского типа Смирных (Сахалинская область) планируют провести капитальный ремонт Центра досуга. Стоимость работ оценили в 27,1 млн рублей. В частности, планируется построить новую сцену, обновить систему вентиляции и отопления.