Медведев оценил уровень инфляции в России

Уровень инфляции в РФ в настоящее время низкий и стабильный. Об этом заявил в четверг, 23 мая, в ходе коллегии министерства экономического развития премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Есть ощущение (...) что она возвращается к целевому уровню», — цитирует главу кабмина «РИА Новости». По словам премьера, некоторое ускорение инфляции было в начале года. Возвращение к целевому уровню «является важнейшим условием решения задач по экономическому росту», добавил он.

Ранее в четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что уровень инфляции в России в настоящее время составляет 5,1% в годовом выражении, он вернется к целевому уровню в начале 2020 года.

В середине мая Минэкономразвития выпустило прогноз, согласно которому в августе цены начнут снижаться благодаря урожаю. В ведомстве ожидают, что уровень дефляции составит 0,1%.