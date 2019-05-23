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Медведев оценил уровень инфляции в России

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Уровень инфляции в РФ в настоящее время низкий и стабильный. Об этом заявил в четверг, 23 мая, в ходе коллегии министерства экономического развития премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Есть ощущение (...) что она возвращается к целевому уровню», — цитирует главу кабмина «РИА Новости». По словам премьера, некоторое ускорение инфляции было в начале года. Возвращение к целевому уровню «является важнейшим условием решения задач по экономическому росту», добавил он.

Ранее в четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что уровень инфляции в России в настоящее время составляет 5,1% в годовом выражении, он вернется к целевому уровню в начале 2020 года.

В середине мая Минэкономразвития выпустило прогноз, согласно которому в августе цены начнут снижаться благодаря урожаю. В ведомстве ожидают, что уровень дефляции составит 0,1%.

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