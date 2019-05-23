Набиуллина рассказала о пике инфляции

Уровень инфляции в России в настоящее время составляет 5,1% в годовом выражении, он вернется к целевому уровню в начале 2020 года. Об этом в четверг, 23 мая, сообщила глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме.

По ее словам, пик инфляции был пройден в марте, когда ее уровень составлял 5,3%. На данный момент месячные темпы роста уже опустились до уровня, соответствующего целям регулятора, передает ТАСС.

Глава ЦБ отметила, что отклонение инфляции от целевых 4% носило непродолжительный и незначительный характер, пишет «Газета.ру» .

В середине мая Минэкономразвития спрогнозировало, что в августе цены начнут снижаться благодаря урожаю. В ведомстве ожидают, что уровень дефляции составит 0,1%.