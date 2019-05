Часть улицы в Бруклине назовут именем известного рэпера

Часть улицы в одном из популярных районов Нью-Йорка Бруклин назовут именем известного рэпера The Notorious B.I.G., убитого в 1997 году. Об этом 22 мая пишет CNN.

Информация о присвоении улице имени музыканта, решение о котором было одобрено городскими властями осенью 2018 года, поступила в мемориальный фонд Кристофера Уоллеса (настоящее имя исполнителя. — Ред.) 21 мая — в этот день ему бы исполнилось 47 лет.

«Дань памяти Бигги — это символ не просто одного человека. Это символизирует культуру, символизирует наш район. Символизирует народ и хип-хоп во всем мире», — приводит телеканал «360» слова автора идеи Лероя Макарти.

Улица имени Кристофера Уоллеса станет участок Сен-Джеймс Плейс, расположенный между Гейтс-авеню и Фултон-стрит. В церемонии открытия, которая пройдет 10 июня, примут участия мать, дети и друзья рэпера.

The Notorious B.I.G. (Бигги) родился в Бруклине. Известность получил после выхода в 1994 году его дебютного альбома Ready To Die. Был убит 9 марта 1997 года в Лос-Анджелесе. По одной из версий полиции, покушение на него стало очередным витком «Войны побережий», когда рэперы Восточного и Западного побережий США боролись за влияние. Посмертный альбом The Notorious B.I.G. под названием Life After Death поступил в продажу через несколько недель после его смерти.

