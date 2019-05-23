Прямой эфир

Член совета ФИФА Сорокин поддержал решение о числе участников ЧМ-2022

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Международной федерации футбола (ФИФА) отказаться от увеличения числа участников на ЧМ-2022 в Катаре является взвешенным и правильным. Об этом в беседе с RT заявил член совета ФИФА, бывший гендиректор оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

«В целом расширение — это комплексное решение, влекущее за собой массу сдвигов в организационном процессе. Это не только большее количество участников, но и увеличение объектов размещения, огромное количество болельщиков. Это настоящий вызов, принять который без помощи соседей невозможно», — пояснил собеседник издания.

Сорокин отметил, что увеличение числа команд на ЧМ-2022 было полностью завязано на логистических вопросах, связанных с участием в турнире соседних стран и, по всей видимости, нужной конфигурации не нашлось.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», в настоящее время в чемпионатах мира по футболу участвуют 32 команды. ФИФА рассматривала вероятность увеличения числа команд до 48, но и-за недостатка времени для оценки возможности проведения турнира с участием 48 сборных отказалась от этого решения, поскольку крайним сроком для его принятия был июнь 2019 года.

Как пишет сайт kp.ru, если бы в турнире участвовали 48 команд вместо 32, то футбольным сборным пришлось бы с 21 ноября по 18 декабря провести 80 матчей.

С ЧМ-2026 года в турнире будут участвовать 48 команд. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФИФА выделит около $60 млн на программу наследия ЧМ-2018
ФИФА изменила правила клубного чемпионата мира

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017