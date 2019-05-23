Член совета ФИФА Сорокин поддержал решение о числе участников ЧМ-2022

Решение Международной федерации футбола (ФИФА) отказаться от увеличения числа участников на ЧМ-2022 в Катаре является взвешенным и правильным. Об этом в беседе с RT заявил член совета ФИФА, бывший гендиректор оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

«В целом расширение — это комплексное решение, влекущее за собой массу сдвигов в организационном процессе. Это не только большее количество участников, но и увеличение объектов размещения, огромное количество болельщиков. Это настоящий вызов, принять который без помощи соседей невозможно», — пояснил собеседник издания.

Сорокин отметил, что увеличение числа команд на ЧМ-2022 было полностью завязано на логистических вопросах, связанных с участием в турнире соседних стран и, по всей видимости, нужной конфигурации не нашлось.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», в настоящее время в чемпионатах мира по футболу участвуют 32 команды. ФИФА рассматривала вероятность увеличения числа команд до 48, но и-за недостатка времени для оценки возможности проведения турнира с участием 48 сборных отказалась от этого решения, поскольку крайним сроком для его принятия был июнь 2019 года.

Как пишет сайт kp.ru, если бы в турнире участвовали 48 команд вместо 32, то футбольным сборным пришлось бы с 21 ноября по 18 декабря провести 80 матчей.

С ЧМ-2026 года в турнире будут участвовать 48 команд. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.