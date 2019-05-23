Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Татарстане

В Зеленодольском районе Республики Татарстан автомобиль «Лада» вылетел в кювет. Погиб один человек, еще дворе получили травмы. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД республики.

Авария произошла на 17-м км автодороги Казань – Йошкар-Ола – Большой Кульбаш-Дубьязы. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Лада Калина» превысил скорость, потерял управление, отчего машина вылетела в кювет, пишет InKazan.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 30-летний пассажир легковушки, который не был пристегнут ремнем безопасности. Также различные травмы получили водитель и еще одна пассажирка.

Обстоятельства аварии устанавливаются.