Три человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

Автомобиль Mercedes опрокинулся при движении по трассе в Саратовской области. Три человека получили смертельные травмы.

Авария произошла на дороге Красноармейск–Ваулино–Ревино. Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате машина опрокинулась, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

От полученных травм 28-летний пассажир скончался на месте. 51-летнего пассажира забрали медики скорой помощи, он скончался по пути в больницу. Водителя доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь, он скончался от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка.