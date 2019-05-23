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Три человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

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Автомобиль Mercedes опрокинулся при движении по трассе в Саратовской области. Три человека получили смертельные травмы.

Авария произошла на дороге Красноармейск–Ваулино–Ревино. Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате машина опрокинулась, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

От полученных травм 28-летний пассажир скончался на месте. 51-летнего пассажира забрали медики скорой помощи, он скончался по пути в больницу. Водителя доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь, он скончался от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка.

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