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Три человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой на Ставрополье

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В Предгорном районе Ставропольского края столкнулись три автомобиля, в том числе маршрутное такси «Газель». Пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером в среду, 22 мая, на автодороге Минеральные Воды – Суворовская. Автомобиль ВАЗ-210740 столкнулся с «Газелью», которая двигалась впереди. От удара маршрутка выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus, пишет NewsTracker.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое водителей. Все они были госпитализированы в медучреждение. У водителей легковушек диагностированы переломы позвоночника. Пассажиров в момент аварии в маршрутке не было.

Отмечается, что 34-летний водитель «ВАЗа» не имел прав на управление автомобилем. В отношении него составлен административный материал. По факту аварии организована проверка.

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