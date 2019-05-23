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В России представили версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»

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Фото: youtube.com
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Российский бренд Caviar представил дизайн корпуса для складного смартфона Samsung Galaxy Fold, стилизованный под книгу «Ветра зимы» — еще не вышедшей книги из цикла «Песнь льда и пламени», на основе которого был снят сериал «Игра престолов». Из описания гаджета следует, что его стоимость составляет 499 тыс. рублей.

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Смартфон получил золотую застежку, с фронтальной и тыльной сторон он украшен геральдическими изображениями великих домов Семи Королевств, дворцовыми башнями и фигурами драконов. Также на корпусе сзади на панно из черного оникса выгравирована карта Вестероса, пишет телеканал «360».

«Задумавшись над тем, что раскрывающийся формат смартфона напоминает книгу, дизайнеры бренда дали волю своему воображению и превратили корпус экстраординарного устройства в обложку долгожданной, еще не дописанной книги Джорджа Мартина «Ветра зимы», — говорится в описании к смартфону.

Лимитированная серия включает в себя всего семь гаджетов, первый экземпляр из которых создатели подарили американскому писателю Джорджу Мартину, чтобы вдохновить его на написание продолжения его саги.

Телеканал HBO завершил показ финального сезона сериала «Игра престолов» в ночь на 20 мая. Последнюю, шестую серию посмотрели 19,3 млн американцев, что явилось рекордным показателем для HBO.

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