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Amazon начала работу над устройством для считывания эмоций

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Фото: Depositphotos
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Американская технологическая компания Amazon разрабатывает устройство, способное считывать человеческие эмоции. Об этом 23 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы корпорации.

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Созданием устройства занимаются дочерняя компания Amazon — Lab126, которая была разработчиком смартфона Fire Phone и смарт-динамика Echo, и команда разработчиков голосового помощника Alexa.

Гаджет можно будет носить на запястье, он будет работать в паре с приложением на смартфоне. Само устройство планируют оснастить микрофонами, которые будут подключены к программному обеспечению, способному определять эмоциональное состояние владельца по голосу, а также давать советы по эффективному взаимодействию с окружающими.

На данный момент неясно, на какой стадии находится разработка проекта и станет ли устройство когда-либо коммерческим продуктом. В Amazon комментировать данную информацию отказались.

Ранее, в апреле, стало известно, что компания планирует представить собственный аналог AirPods от Apple. Ожидается, что они выйдут на рынок беспроводных наушников во второй половине 2019 года.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом.

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