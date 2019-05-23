Amazon начала работу над устройством для считывания эмоций

Американская технологическая компания Amazon разрабатывает устройство, способное считывать человеческие эмоции. Об этом 23 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы корпорации.

Созданием устройства занимаются дочерняя компания Amazon — Lab126, которая была разработчиком смартфона Fire Phone и смарт-динамика Echo, и команда разработчиков голосового помощника Alexa.

Гаджет можно будет носить на запястье, он будет работать в паре с приложением на смартфоне. Само устройство планируют оснастить микрофонами, которые будут подключены к программному обеспечению, способному определять эмоциональное состояние владельца по голосу, а также давать советы по эффективному взаимодействию с окружающими.

На данный момент неясно, на какой стадии находится разработка проекта и станет ли устройство когда-либо коммерческим продуктом. В Amazon комментировать данную информацию отказались.

Ранее, в апреле, стало известно, что компания планирует представить собственный аналог AirPods от Apple. Ожидается, что они выйдут на рынок беспроводных наушников во второй половине 2019 года.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом.