Ассоциацию иностранных студентов создадут в вузе в Набережных Челнах

В Набережночелнинском педагогическом университете планируют создать Ассоциацию иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба НГПУ.

На данный момент в вузе обучаются 329 иностранных студентов. В основном это граждане Туркменистана. При этом от общего числа студентов иностранцы составляют 8%, пишет ИА «Татар-информ».

Предполагается, что Ассоциация будет оказывать содействие в адаптации иностранных студентов к учебе, быту и культурной среде высшего учебного заведения. Курировать ее деятельность будет Управление международных связей.