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Новосибирские студенты будут стажироваться в правительстве региона

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Летняя практика на предприятиях скоро начнется у новосибирских студентов. В НГТУ представили проект «Кадры54», который может стать для молодых специалистов первой ступенью в карьерной лестнице.

Лучшие студенты попадут на стажировку в региональное правительство. На встрече с министром финансов Новосибирской области Виталием Голубенко учащиеся узнали подробнее о финансировании региона, экономике страны и будущих проектах ведомства. Об этом сообщает vn.ru.

Большинство российских работодателей (76%) принимают студентов и молодых специалистов на стажировку, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы и сотрудников Rabota.ru. Остальные 24% компаний, согласно опросу, стажировки не устраивают. Примечательно, что 87% организаций охотно принимают на работу молодых специалистов, которые успешно показали себя во время практики.

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